Туманы и до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине сегодня сухая и прохладная погода. Утром местами туманы, температура воздуха днем не будет подниматься выше 12 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 16 ноября без осадков.

Ночью и утром в западных и северных областях местами туман.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем 2-8° тепла, на Закарпатье до 12°.

Погода в столичном регионе

Сегодня в Киевской области без осадков. Температура ночью 3-6° мороза, днем 0-3° тепла.