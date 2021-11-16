На улицах и проспектах Киева образовались пробки: где затруднено движение

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 16 ноября, на улицах и проспектах столицы заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на улицах Большой Васильковской, Вадима Гетьмана, Даниила Щербаковского, Щусева, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Елены Телиги, Кирилловской, Дорогожицкой и Семена Скляренко.

Пробки также есть на улицах Короленковской и Набережно-Крещатицкой.

Кроме того, движение затруднено на проспектах Голосеевском, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара и Леся Курбаса.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславской.

Движение на мостах - затруднено на Северном и Дарницком. На мостах Метро, Патона и Южном можно было проехать свободно.

Дополнение

Сегодня в Киевской области без осадков. Температура ночью 3-6° мороза, днем 0-3° тепла.