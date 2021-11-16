Принятие присяги новыми нардепами и тысяча за вакцинацию: повестка дня Рады

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня в Верховной Раде состоится принятие присяги трех новых народных депутатов от “Слуги народа”, а также рассмотрение ряда законопроектов, пишет УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Детали

В Частности, в начале заседания состоится принятие присяги трех новоизбранных народных депутатов от “Слуги народа” Сергея Кострийчука, который станет депутатом вместо Ирины Верещук, Сергея Козыря, который победил на выборах на 184-м округе в Херсонской области, и Виталия Войцеховского, который победил на выборах на 197-м округе в Черкасской области.

Также, как сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, в парламенте состоится разблокировка подписания закона о фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Кроме того, запланировано сокращение сроков на регистрацию альтернативных проектов и ускоренное рассмотрения проектов:

№6297 о направлении 3 млрд грн на выплаты гражданам в регионах, где будет введен локдаун, и стимулирование вакцинации,

№6298 о направлении 2,5 млрд грн на большое строительство, субвенцию на социокультурные проекты и формирование уставного капитала национального авиаперевозчика,

№ 6293 об упрощенной процедуре закупок кислородных станций для опорных больниц.

В частности, как ожидается, в первом чтении состоится рассмотрение закона №5387 о продлении сроков перевода судей в новые суды в связи с образованием и ликвидацией районов.

Рада, по плану, также рассмотрит:

во втором чтении - введение института медиации в Украине (№3504, подано 562 поправки);

внедрение электронного адреса официального способа коммуникации с предпринимателями и гражданами (3860, 3806-1, 3860-д, первое чтение);

закон о правотворческой деятельности - так называемый закон о законах (5707, первое чтение).

Напомним

12 ноября ЦИК зарегистрировала народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского, которые были избраны в Верховную Раду на промежуточных выборах 31 октября в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Также народным депутатом зарегистрировано Сергея Кострийчука, которых прошел в Раду по избирательному списку партии “Слуга народа” на внеочередных выборах 2019 года, в связи со сложением депутатского мандата Ириной Верещук.



