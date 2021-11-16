Омбудсмена Денисову не пустили в тюрьму к Саакашвили

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во вторник сообщила, что в Грузии ей не разрешили посетить заключенного экс-президента этой страны Михаила Саакашвили, пишет УНН.

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"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 в Глдани (Грузия)", - сообщила она.

Детали

Омбудсмен говорит, о причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме, которое сейчас готовится.

"Постараюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михаила Саакашвили", - добавила Денисова.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодает уже более 40 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.