Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,34 0,2264  EUR: 30,15 0,2461 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание и кулуары Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей 22350
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
20205

Омбудсмена Денисову не пустили в тюрьму к Саакашвили

Омбудсмена Денисову не пустили в тюрьму к Саакашвили

Людмила Денисова

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во вторник сообщила, что в Грузии ей не разрешили посетить заключенного экс-президента этой страны Михаила Саакашвили, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 в Глдани (Грузия)", - сообщила она.

Детали

Омбудсмен говорит, о причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме, которое сейчас готовится.

"Постараюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михаила Саакашвили", - добавила Денисова.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодает уже более 40 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Источник: УНН
Теги: Грузия, омбудсмен, Людмила Денисова, Михаил Саакашвили

В тексте упоминаются

Денисова Людмила
Денисова Людмила
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.