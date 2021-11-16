В больницах Киева и девяти областей перегружены койки с кислородом
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в Киеве и девяти областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 64,5%. Норма для "зеленой" зоны - меньше 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
По состоянию на 15 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:
- город Киев — 72,8%
- Волынская область — 65,2%
- Донецкая область — 76,7%
- Ивано-Франковская область — 72,2%
- Львовская область — 67,5%
- Николаевская область — 74,2%
- Одесская область — 68,6%
- Ровенская область — 70,2%
- Сумская область — 74,8%
- Хмельницкая область — 68,0%
Напомним
В “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: город Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
С 18 ноября в "красную" зону карантина войдет Винницкая область.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
- проведение массовых мероприятий
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.
В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:
- заведения питания
- отели
- учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
- массовые мероприятия
- торгово-развлекательные центры
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.