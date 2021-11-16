Новости: Политика
16 ноября 2021, 09:16 • Юлия Шрамко • 18135
Раду в четверг созывают на внеочередное заседание - из-за вопросов экономики и финансов
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховную Раду созывают в четверг, 18 ноября, на внеочередное заседание для рассмотрения вопросов экономики и финансов. Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук рассказала, что вопросы - "важные", а заседание инициировал Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Цитата:
"В четверг, 18 ноября, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Его инициировал Президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных вопросов по экономике и финансам", - сообщила она в Telegram.
Детали
В повестке дня законопроекты:
- №5315 - о страховании;
- №5125 - о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;
- №5542-1 - относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года;
- №5065 - финансовые услуги и финансовые компании, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;
- №5688 и 5689, которые устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.
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Источник: УНН
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