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Раду в четверг созывают на внеочередное заседание - из-за вопросов экономики и финансов

Раду в четверг созывают на внеочередное заседание - из-за вопросов экономики и финансов

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховную Раду созывают в четверг, 18 ноября, на внеочередное заседание для рассмотрения вопросов экономики и финансов. Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук рассказала, что вопросы - "важные", а заседание инициировал Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата:

"В четверг, 18 ноября, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Его инициировал Президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных вопросов по экономике и финансам", - сообщила она в Telegram.

Детали

В повестке дня законопроекты:

  • №5315 - о страховании;
  • №5125 - о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;
  • №5542-1 - относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года;
  • №5065 - финансовые услуги и финансовые компании, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;
  • №5688 и 5689, которые устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.

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Источник: УНН
Теги: ВР, ВРУ, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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