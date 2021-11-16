Обыски у нардепа Кивы: прокуратура назвала причину

КИЕВ. 16 ноября. УНН. К народному депутату от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Илье Киве правоохранители пришли с обысками. Как сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора, обыски проводят в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

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“Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора ДСР Нацполиции и ГБР проводят обыски у народного депутата Украины Ильи Кивы в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием”, - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Сам нардеп в своем Telegram отреагировал на обыски и опубликовал видео.

“По надуманным статьям за мою политическую позицию, власть Зеленского проводит обыски в доме, где живет мой ребенок”, - написал он.

Что было ранее

26 октября по факту стрельбы народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы возбуждено дело.

Кива опубликовал видео, где он с автоматом в руках рассказывает, что является лидером антифашистского движения в Украине и угрожает последователям Степана Бандеры. В конце он стреляет из автомата и устраивает салют.