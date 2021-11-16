Макрон заявил Путину, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник российскому коллеге Владимиру Путину, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины. Об этом со ссылкой на информацию Елисейского дворца сообщило накануне агентство AFP, пишет УНН.

Цитата:

В телефонном разговоре продолжительностью 1 час 45 минут Макрон выразил “нашу глубокую озабоченность и нашу готовность защищать территориальную целостность Украины”, — заявили в офисе президента Франции.

Путин ответил, что переговоры были “затруднены” украинскими властями, сообщил Елисейский дворец, добавив, что российский лидер “часто” использовал эту аргументацию.

Детали

Накануне на сайте Кремля также появилось сообщение о ссостоявшихся телефонных переговорах президентов России и Франции, акценты в котором явно отличаются от расставленых Елисейским дворцом.

Так, у Путина заявили что “с обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании” вооруженного конфликта на востоке Украины.

Также в Кремле по итогам разговора отмечают, что “ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается”.

“В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряжённость в отношениях между Россией и НАТО”, — сказано в сообщении.

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Сообщается, что Путин в разговоре выразил недовольство использованием украинской армией беспилотников Bayraktar.

Добавим

Накануне состоялась встреча в формате “нормандской тройки” с участием глав МИД Украины, Германии и Франции. Ранее встретиться предлагали и российскому министру, однако тот отказался.

Основной темой переговоров, согласно сообщениям, была безопасность. По итогам встречи Германия и Франция заверили Украину, что Россия будет иметь “очень тяжелые последствия” в случае широкомасштабной военной операции против нашего государства.