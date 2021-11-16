Ситуация на границе Беларуси и Польши: Варшава обвинила белорусские службы в умышленном разрушении забора

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Минобороны Польши сообщило во вторник, что ночью белорусские службы разрушали забор для нелегального пересечения границы мигрантами, пишет УНН.

Цитата:

"Белорусские службы под прикрытием ночи разрушают забор, чтобы позволить мигрантам нелегально пересечь границу", - сообщили в Минобороны Польши и распространили видео.

Детали

По данным польских пограничников, вчера, 15 ноября, было зафиксировано 224 попытки пересечения границы Польши и Беларуси, пограничники вынесли решение по выезду с территории Республики Польша в отношении 29 иностранцев. "На участке, охраняемом пограничным постом в Дубичи Черкевне, безуспешно пыталась протиснуться группа из 100 человек", - указали в ведомстве.

"Вчера польская полиция во время проверки на дороге задержала 5 человек за содействие незаконному пересечению границы. Задержанные - 2 гражданина Украины и гражданин Польши и Таджикистана. Курьеры хотели перевезти 10 человек", - добавила подляская полиция.

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy.pic.twitter.com/die9yCBKWP — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL)November 16, 2021

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток прорыва.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.