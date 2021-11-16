"Вовина тысяча": сеть взорвалась мемами в ответ на инициативу Зеленского

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вчера, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении пообещал, что с 19 декабря каждый, кто провел полный курс вакцинации, через приложение "Дія" сможет получить тысячу гривен. Над предложением посмеялись пользователи соцсетей. УНН собрал самые смешные мемы в интернете.

Украинцы вспомнили о похожей инициативе бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2008 году из государственного бюджета раздали по тысяче гривен бывшим вкладчикам советского “Сбербанка”. Тогда эту "акцию" назвали "Юлина тысяча".

"Очевидно, Зеленский таки нашел старую Юлиную тетрадь. А там еще столько замечательных идей!"— написал Тарас Березовец.

"Вовина тысяча — это реально замечательная идея. Уже где-то с полгода я это предлагал в разговорах. Хотя реально ее надо было внедрять еще летом, а не в пик пандемии. Людям действительно это заходит. Тогда бы легко набрали 10 млн провакцинированных до конца лета", — отметил Игорь Чаленко.

Напомним, по словам Зеленского, деньги можно будет потратить либо на абонемент в спортивный зал, либо на билет в кинотеатр или театр, либо на поход в музей.