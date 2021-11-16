В Раду зашло три новых "слуги народа"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сразу три народных депутата от "Слуги народа" во вторник, 16 ноября, приняли присягу в стенах парламента. Об их регистрации ЦИК объявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

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“12 ноября 2021 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народных депутатов Украины, избранных на промежуточных выборах народного депутата 31 октября 2021 года в одномандатном избирательном окруі № 184 Козыря Сергея Вячеславовича, № 197 Войцеховского Виталия Александровича, и избранного на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общемандатном избирательном округе Кострийчука Сергея Владимировича, включенного в список политической партии “Слуга народа”, - сказал Стефанчук.

Детали

После оглашения народные депутаты с трибуны парламента приняли присягу.

Что было ранее

12 ноября ЦИК зарегистрировала народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского, которые были избраны в Верховную Раду на промежуточных выборах 31 октября в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). Оба баллотировались от "Слуги народа".

Также народным депутатом зарегистрировано Сергея Кострийчука, которых прошел в Раду по избирательному списку партии “Слуга народа” на внеочередных выборах 2019 года, в связи со сложением депутатского мандата Ириной Верещук.