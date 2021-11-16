ООС: украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские военные заставили сесть российский БПЛА, который пересек линию разграничения в зоне ООС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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"Российские вооруженные формирования продолжают нарушать Минские соглашения и Комплекс дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Так, в районе проведения Операции объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы был принужден к посадке БПЛА противника, который пересек линию разграничения в Донецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Детали

Сообщается, что этот БПЛА относится к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", что предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

В украинской делегации в ТКГ отметили, что беспилотник является очередным неопровержимым доказательством и документальным подтверждение присутствия российских войск, вооружения и техники на востоке Украины.

Справка

"Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр".

Напомним

7 ноября на Донбассе украинские военные сбили вражеский беспилотник и обнародовали фото. Отмечалось, что в последнее время далеко не единичны случаи, когда оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбрасывают взрывные устройства на позиции украинских военных.