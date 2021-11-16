Каждый третий не проголосовал бы за Зеленского на выборах - опрос

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сейчас на выборах президента Украины за действующего Главу государства Владимира Зеленского не проголосовали бы 32% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, информирует УНН.

Детали

Возглавляет антирейтинг Петр Порошенко: 44% опрошенных украинцев не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

35% не проголосовали бы за Юрия Бойко, 34% — Юлию Тимошенко, 32% — Владимира Зеленского, 26% — Арсения Яценюка, 22% — Олега Ляшко, 21% — Виталия Кличко.

Каждый шестой-седьмой респондент не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Евгения Мураева и Владимира Гройсмана.

Не доверяет Зеленскому 59%, доверяет – 38%. Юлии Тимошенко доверяют 27%, не доверяют – 71%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 59%, не знают его – 12%.

В то же время, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 23,1% проголосовали бы за Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 13,3% поддержали бы Порошенко, 10,7% – Тимошенко, 9,2% – Бойко, 8,3% – Разумкова, 7,0% – Мураева, 6,9% – Смешко, 6,1% – Гройсмана, 3,3% – Ляшко. Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Добавим

Опрос проводили с 10 до 13 ноября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поддержка Зеленского снизилась до 22% – новый рейтинг