Рада разблокировала подписание закона о фонде гарантирования кредитов фермерам

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада Украины во вторник отклонила три проекта постановлений об отмене решения о принятии законопроекта № 3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, тем самым разблокировав его подписание, пишет УНН.

Так, проект постановления № 3205-2-П поддержало 52 нардепа. За 3205-2-П1 отдало голос 54 , за 3205-2-П2 - 49 народных избранников.

Как утверждают авторы проектов постановлений, в частности, рассмотрение законопроекта № 3205-2 и принятие по нему решения состоялось с нарушениями требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады, а потому оно не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене.

В своих утверждениях авторы ссылаются на заключение Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины.

Добавим

Согласно пояснительной записке, законопроектом № 3205-2 предусматривается создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве с целью поддержки малых и средних субъектов предпринимательства, включая фермерские хозяйства, путем частичного гарантирования исполнения обязательств таких субъектов перед финансовыми учреждениями по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования сельского хозяйства в Украине.

Фонд будет оказывать поддержку субъектам предпринимательства, в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 га.

Как писал УНН, ранее сегодня три народные депутаты приняли присягу в стенах парламента.