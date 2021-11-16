Программы, тесты на холестерин и пропаганда здорового питания: житомирские врачи рассказали о госуслугах для населения

КИЕВ. 16 ноября. УНН. COVID-19 - вирус, который может негативно влиять на человеческий организм в течение длительного времени даже после полного выздоровления. Важным фактором профилактики и реабилитации является сбалансированный рацион питания и отказ от “опасных” продуктов. Как государство помогает украинцам поддерживать свое здоровье, УНН рассказали в Департаменте здравоохранения Житомирской ОГА.

Там отметили, что пропагандируют здоровое питание в средствах массовой информация, кроме того - консультации по этим вопросам оказывают семейные врачи. Последние информируют житомирян о здоровом питании, учитывая рекомендации ВОЗ и национальные рекомендации Минздрава.

Медработники области популяризируют здоровое питание, привлекая к процессу также учебные заведения и различные общественные организации, а именно: ОО "Территория здоровья, красоты и успеха", ВОО "Украинская Федерация скандинавской ходьбы".

В медучреждениях области житомиряне с повышенным риском развития заболеваний (сердечно-сосудистые, сахарный диабет) могут бесплатно пройти измерение уровня холестерина в крови.

"При обращении пациентов в лечебные учреждения области врачи-эндокринологи, гастроэнтерологи, диетологи разрабатывают индивидуальные программы реабилитации для пациентов с лишним весом и ожирением с учетом оценки индивидуальных показателей здоровья", - рассказали в облгосадминистрации.

Добавим

При COVID-19 повышается риск увеличения вязкости крови, именно поэтому важно обращать внимание на продукты питания, которые нагружают печень. Отказаться лучше от колбас, копченостей и свинины.

В целом красное мясо считается продуктом, который следует употреблять с осторожностью.

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.