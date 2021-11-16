Нардеп от “Слуги народа” Ковалев попал в ДТП: его госпитализировали

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Алексей Ковалев попал в ДТП неподалеку от Киева. Он был госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи. Об автоаварии сообщает сам нардеп и полиция Киевской области, пишет УНН.

Цитата:

“15 ноября в 10:50 на автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче произошло столкновение между грузовым автомобилем MAN под управлением 52-летнего водителя и автомобилем Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины“, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz получил многочисленные телесные повреждения. Он был госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщил сам нардеп в своем Facebook, он находился в трезвом состоянии во время ДТП. Ковалев добавил, что об этом свидетельствуют тесты, которые он сделал по направлению ГБР, специалисты которого прибыли на место событий.

Нардеп отметил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним

8 июля во Львове народный депутат Александр Юрченко под наркотиками совершил автопроисшествие.