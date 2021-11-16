Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,34 0,2264  EUR: 30,15 0,2461 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание и кулуары Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5325

Нардеп от “Слуги народа” Ковалев попал в ДТП: его госпитализировали

Нардеп от “Слуги народа” Ковалев попал в ДТП: его госпитализировали

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Алексей Ковалев попал в ДТП неподалеку от Киева. Он был госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи. Об автоаварии сообщает сам нардеп и полиция Киевской области, пишет УНН.

Цитата:

“15 ноября в 10:50 на автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче произошло столкновение между грузовым автомобилем MAN под управлением 52-летнего водителя и автомобилем Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины“, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz получил многочисленные телесные повреждения. Он был госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщил сам нардеп в своем Facebook, он находился в трезвом состоянии во время ДТП. Ковалев добавил, что об этом свидетельствуют тесты, которые он сделал по направлению ГБР, специалисты которого прибыли на место событий.

Нардеп отметил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним

8 июля во Львове народный депутат Александр Юрченко под наркотиками совершил автопроисшествие.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.