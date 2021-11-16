Новый рейтинг: в Раду проходят восемь партий

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, шансы попасть в парламент имели бы восемь политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.

Детали

Барьер в 5% для прохождения в парламент преодолели бы такие партии:

"Слуга народа" — 18,0%; "Европейская солидарность" — 13,9%; "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10,7%; "Батькивщина" — 10,1%; Партия Разумкова "Умная политика" — 7,9%; "Сила и честь" Игоря Смешко — 6,4%; Партия Евгения Мураева "Наши" — 5,5%; "Украинская стратегия Гройсмана" — 5,0%.

Другие партии имеют такие результаты: Радикальная партия — 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" — 3,7%, партия Шария — 3,1%, ВО "Свобода" — 2,1%.

Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Добавим

Опрос проводили с 10 до 13 ноября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Напомним

За результататами опроса, в начале сентября в Раду проходило четыре партии.