Новый рейтинг: в Раду проходят восемь партий
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, шансы попасть в парламент имели бы восемь политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.
Детали
Барьер в 5% для прохождения в парламент преодолели бы такие партии:
- "Слуга народа" — 18,0%;
- "Европейская солидарность" — 13,9%;
- "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10,7%;
- "Батькивщина" — 10,1%;
- Партия Разумкова "Умная политика" — 7,9%;
- "Сила и честь" Игоря Смешко — 6,4%;
- Партия Евгения Мураева "Наши" — 5,5%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" — 5,0%.
Другие партии имеют такие результаты: Радикальная партия — 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" — 3,7%, партия Шария — 3,1%, ВО "Свобода" — 2,1%.
Рейтинг других политических сил — менее 2%.
Добавим
Опрос проводили с 10 до 13 ноября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).
Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.
Напомним
За результататами опроса, в начале сентября в Раду проходило четыре партии.