Рада изменила повестку дня сессии

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления № 5893-12 о внесении изменений в повестку дня шестой сессии. Соответствующее решение поддержало 244 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект постановления предлагал включить в повестку дня шестой сессии Верховной Рады девятого созыва 38 законопроектов.

Среди них, в частности, внесенный Президентом и определенный как неотложный проект закона № 6104 о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Также нардепы среди прочего включили два правительственных законопроекта об усилении ответственности за уголовные правонарушения против окружающей среды (№ 6148) и в сфере охраны природы, использования природных ресурсов (№ 6175).

Кроме того, в повестку дня добавили депутатский законопроект № 3843 о суде присяжных.

Как писал УНН, ранее сегодня три народных депутата приняли присягу в стенах парламента.