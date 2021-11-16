Украина направила РФ ноту из-за нового указа Путина о товарах с ОРДЛО

КИЕв. 16 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что передало внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста в связи с указом президента РФ Владимира Путина № 657, согласно которому товары с ОРДЛО приравниваются к российским, пишет УНН.

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“Рассматриваем подписание президентом Российской Федерации указа № 657 от 15 ноября 2021 года о признании РФ так называемых "сертификатов о происхождении товаров“, которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушении ее законодательства и норм международного права”, — сказано в заявлении МИД от 16 ноября.

“Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста”, — говорится в заявлении.

Детали

Украинские дипломаты подчеркнули, что признание “сертификатов”, одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют “целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свои экономическое, политическое, электоральное и информационное пространства”.

“Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата, подрывает усилия Германии, Франции и Украины ради восстановления продуктивной работы этих важных площадок по мирному урегулированию”, — отмечают в МИД.

В дипведомстве отметили, что продолжат консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и встать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Контекст

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ “О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”, согласно которому товары с ОРДЛО приравниваются к российским.

Так, Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить допуск товаров с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на рынок России наравне с российскими производителями. Указом также предусмотрен их допуск к государственным закупкам.

Комментируя указ, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что документ по сути “говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины, с экономикой Российской Федерации”.

Он проинформировал о решении Путина министров иностранных дел Германии и Франции.