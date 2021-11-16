Очередной штурм мигрантов и бросание камней на границе с Беларусью: польские офицеры применили слезоточивый газ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На польско-белорусской границе мигранты снова уничтожают забор и бросают камни. В ответ польские офицеры применили слезоточивый газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства обороны Польши.

Детали

"Еще один инцидент на границе. Вчера вечером (15 ноября) четыре белорусских офицера пытались повредить забор и заставить 11 мигрантов въехать в Польшу. Бойцам удалось остановить эту попытку", — говорится в сообщении.

Кроме того, как указано, агрессивные мигранты и дальше бросают камни в польских солдат и офицеров. Чтобы остановить штурм, польские службы применяют слезоточивый газ.

"Мигранты напали с камнями на наших солдат и офицеров, они пытаются разрушить забор и попасть в Польшу. Наши службы применили слезоточивый газ, чтобы подавить агрессию мигрантов", — добавили в ведомстве.

"Мигранты были вооружены светошумовыми гранатами белорусскими службами, и они стали бросать оружие в польских солдат и офицеров", - указали в МО Польши.

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej(@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Напомним

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток прорыва.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиках.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.