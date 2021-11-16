Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Немецкий энергетический регулятор BNetzA заявил во вторник о приостановке процесса сертификации компании-оператора газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в обход Украины - Nord Stream 2 AG - в качестве независимого оператора передачи, пишет УНН.

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“Bundesnetzagentur сегодня приостановил процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора передачи. После тщательного изучения документации Bundesnetzagentur пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода “Северный поток-2” можно будет лишь в том случае, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством", - сообщили в регуляторе.

Детали

Как указано, Nord Stream 2 AG, базирующаяся в Цуге (Швейцария), решила не менять свою существующую организационно-правовую форму, а вместо этого учредить дочернюю компанию согласно немецкому законодательству исключительно для управления немецкой частью газопровода. Эта дочерняя компания должна была бы стать владельцем и оператором немецкой части газопровода.

"Процедура сертификации будет приостановлена, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переведены в дочернее предприятие, а Bundesnetzagentur не сможет проверить, является ли документация, повторно представленная дочерним предприятием, как новым заявителем, полной. Когда эти требования будут выполнены, Bundesnetzagentur сможет возобновить свою экспертизу в оставшуюся часть четырехмесячного периода, установленного законом, чтобы подготовить проект решения и предоставить его Европейской комиссии для заключения, как предусмотрено в законодательстве ЕС о внутреннем рынке", - указали в регуляторе.

Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi) и Европейская комиссия были проинформированы заранее. Стороны, участвующие в сертификации, были уведомлены о решении, которое обнародовано.

Дополнение

Проект газопровода "Северный поток-2" завершен и ожидает сертификации от властей ФРГ и Европейского Союза.

8 сентября 2021 года компания “Nord Stream-2 AG” (“Газпром” владеет 100% собственности), проектная компания и будущий оператор газопровода “Северный поток-2”, подала в полном объеме заявку на сертификацию в качестве независимого оператора системы передачи (ITO) газопровода “Северный поток-2” в Федеральное сетевое агентство Германии. Как ITO Nord Stream-2 AG останется в составе Группы Газпром, вертикально интегрированной энергетической компании, что противоречит действующему европейскому законодательству, указывали в НАК "Нафтогаз Украины".

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками в последние недели вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода.

В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа и сказал, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.