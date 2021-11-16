ДТП с нардепом Ковалевым: в "Слуге народа" говорят, "пострадал только металл"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Фракция “Слуга народа” отреагировала на дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата от "СН" Алексея Ковалева. Как заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, сейчас конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу, пишет УНН.

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“К счастью, в этом инциденте пострадал только металл. Алексей Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу, где ему были диагностированы незначительные травмы. Также он по собственной инициативе сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любые манипуляции по этому инциденту. Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено. В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу”, - говорится в сообщении.

Детали

В “Слуге народа” рассказали, что ДТП произошло на дороге Киев-Одесса вчера, около 10:30.

Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели все необходимые процессуальные действия.

Также, в политсиле добавили, что информация об автомобиле Алексея Ковалева-Mercedes-Benz будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, в соответствии с требованиями закона, подается в первой половине следующего года.

Контекст

Как сообщили в полиции, народный депутат от “Слуги народа” Алексей Ковалев вчера попал в ДТП неподалеку от Киева. На автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче произошло столкновение между грузовым автомобилем MAN под управлением 52-летнего водителя и автомобилем Mercedes-Benz под управлением нардепа. В результате аварии Ковалев был госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи из-за незначительных травм.



