Судей в новые суды разрешили переводить на год дольше - из-за появления новых районов

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада продлила на год срок перевода судей в новые суды в связи с образованием (ликвидацией) районов. Соответствующий законопроект № 5387 поддержало в общей сложности 272 народных депутата, передает корреспондент УНН.

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“Законопроект направлен на то, чтобы у нас в судах на сегодняшний день тот вопрос, который не решен, остался в том состоянии, которое есть. О чем речь: суды, а именно осуществление правосудия привязано к территориальной юрисдикции. Соответствующие районы, которые были образованы до того, как мы сделали изменения, когда мы их объединили, или ликвидировали в соответствии с реформой децентрализации, мы должны в соответствие с этими районами привести и структуру соответствующих судов”, - сказал нардеп от “Слуг народа” Сергей Демченко во время представления законопроекта.

Детали

По его словам, если этого не будет сделано, произойдет неопределенность со стороны обращений в суды.

“Законопроектом предлагается продлить до конца следующего года использование предыдущей определенности районов для определения судами территориальной юрисдикции”, - добавил нардеп.

Согласно пояснительной записке, проект закона предлагается продлить срок на один год осуществление местными судами своих полномочий в рамках ранее определенной (до образования (ликвидации) районов согласно постановлению Верховной Рады Украины от17.07.2020 № 807-IX "О создании и ликвидации районов") территориальной юрисдикции, но не позднее 1 января 2023 года.

Дополнение

В июле 2020 года Верховная Рада одобрила ликвидацию и образование новых районов.

В октябре 2020 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции этого решения.