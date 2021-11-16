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Украинцы смогут решать споры без судов: приняли закон о медиации

Украинцы смогут решать споры без судов: приняли закон о медиации

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 3504 о медиации. Решение поддержало 302 народных избранника, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании спора путем переговоров между его сторонами, с помощью медиатора.

Документом предлагается определить правовые основы и порядок проведения медиации в Украине. В частности, предусматривается, что:

  • процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают, в частности, гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также по уголовным производствам при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений;
  • физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства;
  • медиация проводиться по взаимному согласию сторон медиации в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора.

Отмечается, что получить статус медиатора сможет любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами.

Также проектом закона предлагается определить права и обязанности медиатора и сторон медиации, порядок проведения медиации, требования к договору о медиации и к соглашению об урегулировании конфликта (спора) по результатам медиации. Вместе с этим предлагается предусмотреть, что в случае успешного проведения медиации по спору, который является предметом рассмотрения суда, соответствующей стороне судебного производства судом будет возвращено 60% уплаченного судебного сбора.

Напомним

Верховная Рада в июле 2020 года приняла за основу законопроект №3504 о медиации, поданный Кабинетом министров Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, ВР
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