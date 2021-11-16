Взрыв такси в Ливерпуле: полиция установила личность взрывателя
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Британская полиция установила личность мужчины, который взорвал такси возле женской клиники Ливерпуля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Злоумышленника, который сам и погиб во время взрыва, звали Эмад Аль Суалмином. Ему было 32 года. В воскресенье, 14 ноября, он вызвал такси и попросил водителя отвезти его в клинику акушерства и гинекологии.
Как сообщали ранее, во время поездки таксист заметил, что у пассажира из-под одежды торчат провода. Он остановил автомобиль, выбежал из него и заблокировал дверь. Затем раздался взрыв, в результате которого пассажир погиб на месте. Водителя госпитализировали с травмами и ожогами.
Добавим, что взрыв произошел тогда, когда в соседнем соборе Ливерпуля происходила служба памяти по погибшим на войне. Сейчас выясняют, связаны ли эти события.
Отмечают, что полиция обыскала два места, связанных с погибшим Суалмином, и обнаружила важные предметы для следствия. Какие именно, не уточнили.
Правоохранители сейчас пытаются выяснить, почему пассажир хотел отправиться в больницу и что повлекло внезапный взрыв устройства.
Четверо мужчин, которых ранее полиция арестовала в связи со взрывом, освободили из-под стражи.
Напомним
Вчера, 15 ноября, взрыв такси в Ливерпуле полиция признала террористическим актом.