Пять городов в Украине могут остаться без газа при отказе РФ от транзита в пользу "Северного потока-2"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины пять городов на украино-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится. Об этом сообщили в Операторе ГТС Украины, пишет УНН.

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“Существует значительный риск, что запуск "Северного потока-2“ приведет к аналогичным последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа. В результате, пять городов на украино-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится”, — говорится в сообщении ОГТСУ.

Детали

Как информируют в компании, Украине будет доступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину.

"Но Европа вероятно потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых в 2020 году хранилось около 10 млрд куб. м газа европейских компаний”, — говорится в сообщении.

Кроме того, как указано, ОГТСУ будет вынужден изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.

В ОГТСУ отметили, что эту позицию компания намерена доказать во время процедуры рассмотрения заявки на сертификацию Nord Stream 2, в которой Оператор ГТС участвует.

Добавим

Проект газопровода “Северный поток-2” завершен и ожидает сертификации от властей ФРГ и Европейского Союза. Немецкий энергетический регулятор BNetzA заявил 16 ноября о приостановлении процесса сертификации компании-оператора газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в обход Украины — Nord Stream 2 AG — в качестве независимого оператора передачи.