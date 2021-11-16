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Юридических лиц и ФЛП хотят обязать показывать э-мейл в реестре

Юридических лиц и ФЛП хотят обязать показывать э-мейл в реестре

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла за основу проект закона № 3860-д по использованию электронных адресов. Соответствующее решение поддержало 237 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрено, что юридические лица (в том числе государственные органы и органы местного самоуправления) и физические лица - предприниматели в обязательном порядке в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона обязаны подать государственному регистратору сведения о своем адресе официальной электронной почты в ЕГРПОУ.

Законопроектом вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, в соответствии с которыми, суд может осуществлять вручение судебных повесток, уведомлений, определений и копий решений и исполнительных документов на адрес официальной электронной почты в ЕГРПОУ, таким образом урегулируется определение момента получения таких отправлений.

Также предусматривается, что в случае отсутствия у участника дела официального электронного адреса или адреса официальной электронной почты в ЕГРПОУ по письменному заявлению участника дела копия постановления, судебной повестки, судебного решения может направляться судом на адрес электронной почты, которую участник дела отметил в таком заявлении.

По мнению авторов, принятие закона будет иметь положительные последствия в виде экономии бюджетных средств и средств субъектов хозяйствования, которые тратятся на переписку в бумажной форме при осуществлении хозяйственного, гражданского и административного судопроизводства, а также сделает более удобной и быстрой коммуникацию между субъектами хозяйствования, органами государственной власти и местного самоуправления, другими участниками процесса и судами.

Что было ранее

Как писал УНН, в июле прошлого года в Раде появился законопроект № 3860, который позволяет украинцам получить официальный электронный адрес вместе с паспортом, по желанию физического лица, а также юридическим лицам.

Однако главный комитет рекомендовал нардепам по результатам рассмотрения принять именно доработанный проект закона № 3860-д.

Источник: УНН
Теги: ВР
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