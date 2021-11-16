"Газпром" прибегает к юридическим трюкам: Витренко говорит, в приостановке сертификации "Северного потока-2" не все так просто

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко назвал намерение российского "Газпрома" создать дочернюю компанию в Германии, которая будет независимым оператором трубопровода "Северный поток-2" насмешкой над европейскими правилами. Так он прокомментировал приостановку сертификации газопровода, пишет УНН.

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“Из хороших новостей — сертификация Северного потока-2 приостановлена. Однако, все не так однозначно. Газпром прибегает к юридическим трюкам. Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет якобы независимым оператором трубопровода Северный поток-2, причем только той его части, что расположена на территории Германии. Это является насмешкой над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газпроводов”, — написал Витренко в Facebook.

Детали

В частности, он призвал тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставить без внимания эти трюки Газпрома.

“Мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора Северного потока-2, о создании которого заявляет Газпром. Эти новые санкции должны действовать по крайней мере до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами”, — отметил Витренко.

Дополнение

Проект газопровода “Северный поток-2” завершен и ожидает сертификации от властей ФРГ и Европейского Союза. Немецкий энергетический регулятор BNetzA заявил 16 ноября о приостановления процесса сертификации компании-оператора газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в обход Украины — Nord Stream 2 AG — в качестве независимого оператора передачи.