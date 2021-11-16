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На границе Польши и Беларуси мигранты во время штурма серьезно ранили польского полицейского

На границе Польши и Беларуси мигранты во время штурма серьезно ранили польского полицейского

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На границе Польши и Беларуси мигранты сегодня во время штурма забросали польских офицеров и солдат камнями, в результате чего один из польских офицеров получил ранение. Об этом информирует польская полиция, пишет УНН.

Цитата:

“К сожалению, в результате нападения людей, инспирированных белорусской стороной, один из полицейских получил серьезное ранение, сейчас ему оказывают помощь, "скорая" везет полицейского в больницу, вероятно, перелом кости черепа после поражения предметом”, - информируют в полиции.

Добавим

На польско-белорусской границе мигранты 16 ноября разрушают забор и кидают камни. В ответ польские офицеры применили слезоточивый газ.

Как сообщило сегодня минобороны Польши, ночью белорусские службы разрушали забор для нелегального пересечения границы мигрантами.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, Беларусь, мигранты
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