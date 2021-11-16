В частном доме престарелых снова пожар: погибли пять человек

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Днепре в доме престарелых произошел пожар, в результате чего погибли пять женщин. Администратора дома задержали. Об этом во вторник сообщили в полиции Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме для пожилых людей в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины, как указано, могли отравиться угарным газом. Сейчас тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 8 лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Сейчас полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Другие пожары в домах для пожилых людей

21 января текущего года в Харькове в частном пансионате, который осуществлял уход за гражданами пожилого возраста, произошел пожар. Первоначально сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 16.

После этого Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил местным органам исполнительной власти и Министерству социальной политики провести работу по установлению законности создания частных домов для пожилых людей и проверить Государственной службе по чрезвычайным ситуациям состояние противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах, хостелах.

После этого в Минсоцполитики создали реестр поставщиков соцуслуг. По данным ведомства, в Украине функционирует почти 3 тыс. поставщиков соцуслуг, из которых более 2 тыс. - коммунальной формы собственности и около 700 — частных.

Правительственная комиссия по расследованию причин возникновения пожара в Харькове доложила, что по состоянию на 2 февраля было проверено 1205 социальных объектов. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных домов престарелых не включены в реестр поставщиков социальных услуг.

При этом пожары продолжились. Так, в Киеве произошел пожар в доме престарелых "Серебряный век".