Илон Маск продал акции Tesla еще на 930 млн долларов

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Американский предприниматель Илон Маск продал очередную порцию акций компании на сумму 930 млн долларов для покрытия налога на опционы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Маск продал 934 091 акцию в понедельник, 15 ноября. Цена одной составляет 1013,39 доллара.

Добавим, что глава компании обязан уплачивать налог на прибыль с разницы между ценой исполнения и справедливой рыночной стоимости акций.

После опроса в Twitter на прошлой неделе предприниматель продал акции Tesla на 5 млрд долларов.

Напомним

В конце октября Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.

6 ноября предприниматель устроил в Twitter опрос о том, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. Он пообещал, что будет придерживаться итогов голосования при любых результатах. Большинство участников опроса поддержало идею продажи.

После этого акции Tesla начали дешеветь, в результате чего Илон в течение двух дней потерял примерно 50 млрд долларов.

В начале ноября состояние Маска, самого богатого человека в истории, превысило 300 млрд долларов.