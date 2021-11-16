Дмитрука официально исключили из "Слуги народа"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из фракции “Слуги народа” в парламенте. Это объявил на заседании парламента первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“В соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о решении депутатской фракции политической партии “Слуга народа” исключить из состава депутатской фракции политической партии “Слуга народа” народного депутата Дмитрука Артема Геннадьевича”, - сказал он.

Контекст

Накануне народные депутаты от “Слуги народа” исключили нардепа Артема Дмитрука из состава фракции.

Добавим

Разговоры об исключении Дмитрука из фракции начались в начале ноября. В частности, бывший глава партии “слуг” Александр Корниенко отмечал, что нардепу грозит исключение за то, что “риторика, которую проводит Дмитрук, точно не "слуг народа", а тех партий, которые названы именами тех, кто в санкциях”. Соответствующее заявление прозвучало после того, как несколько недель назад на Youtube-канале Анатолия Шария появилось интервью с Дмитруком, в котором тот заявил о своем разочаровании в "Слуге народа". В то же время председатель фракции Давид Арахамия отмечал, что Дмитрука могут исключить из фракции за "неколегиальное поведение".

Отметим, что бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, анонсируя создание собственного межфракционного объединения в Раде, сообщил, что в объединение войдет 25 нардепов. Среди перечисленных фамилий прозвучала фамилия Дмитрука.