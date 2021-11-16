Судебный сбор по поданному госорганом иску хотят разрешить взыскивать с ответчика

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 4255 о внесении изменений в статью 139 Кодекса административного судопроизводства Украины - при удовлетворении иска субъекта властных полномочий судебный сбор хотят разрешить взыскивать с ответчика. Решение поддержало 250 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

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“Проектом закона предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 139 Кодекса административного судопроизводства. Предусмотрено, что при удовлетворении иска сторона, которая не является субъектом властных полномочий, что все судебные издержки, которые подлежат возмещению или оплате в соответствии с положениями Кодекса, взыскиваются за счет бюджетных ассигнований субъекта властных полномочий, выступившим ответчиком по делу, или если ответчиком по делу выступило его должностное или служебное лицо. В то же время при удовлетворении иска субъекта властных полномочий с ответчика взыскиваются исключительно судебные расходы, связанные с привлечением свидетелей и проведения экспертизы”, — сказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый во время представления законопроекта.

Детали

Таким образом, по его словам, установив определенные привилегии для одной из сторон по делу, была нарушена одна из основных основ судопроизводства, а именно равенство всех участников судебного процесса перед законом.

“Предлагается... предусмотреть возможность при удовлетворении иска субъекта властных полномочий взыскать с ответчика не только расходы, связанные с привлечением свидетелей и проведения судебной экспертизы, но и судебные расходы истца на уплату судебного сбора”, — добавил замминистра.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предусматривается внести соответствующие изменения о возврате судебного сбора (или его пропорциональной части в соответствии с объемом удовлетворенных требований) истцу в случае удовлетворения судом иска (или его части) независимо от статуса истца (орган властных полномочий, субъект хозяйствования, физическое лицо и тому подобное).

Принятие законопроекта, как отмечают авторы, позволит снизить финансовую нагрузку на Госбюджет в результате уплаты средств в бюджет стороной-ответчиком, не в пользу которой принято судебное решение, пропорционально удовлетворенным требованиям.

“Опираясь на статистические данные, только за 2018-2019 годы, без учета дел, по которым судебное производство продолжается, сумма средств, которая могла бы быть уже возвращена в государственный бюджет, на это время составляет более 1,1 млн гривен”, — сказано в пояснительной записке.

Добавим

Ранее сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 3504 о медиации.