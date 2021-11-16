Третий день не встает с кровати: Денисова рассказала, почему ее не пустили к Саакашвили

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Министерство юстиции Грузии объяснило ей причину запрета на посещение заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, информирует УНН.

Детали

"Министерство отметило, что учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению здоровья и безопасности, к нему допускаются лишь те визитеры, которые предусмотрены Кодексом Грузии "О взятии под стражу", — говорится в сообщении Денисовой в Telegram.

Кроме того, в течение четырех часов Денисова не получила никакого ответа на просьбу встретиться с руководителем пенитенциарного учреждения № 18 и главным врачом медицинского учреждения тюрьмы.

Добавим

Состояние Саакашвили снова ухудшилось, он третий день почти не встает с кровати.

"Адвокат вынес мне письмо от Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, что уже третий день почти не встает с кровати, а результаты его анализов ухудшаются. В палате, где находится Михеил, отсутствует медицинское оборудование и даже кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личный врач к нему не допускаются", — говорится в письме.

Напомним

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже более 40 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.