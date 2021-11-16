В Киеве возле суда из автомобиля стреляли в мужчину: полиция ввела спецоперацию

КИЕВ. 16 ноября. УНН. У здания Киево-Святошинского районного суда в столице неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Сейчас последнему оказывается медицинская помощь, в городе введена полицейская спецоперация. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Киева.

Цитата:

“В полиции Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. На место немедленно выехала "скорая“, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в результате инцидента в столице введена специальная полицейская операция для розыска и задержания злоумышленника.

Напомним

На днях в Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу. Правоохранители задержали его.