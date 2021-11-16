ВАКС собираются дать право рассмотрения дел о неуважении к суду

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 5490 относительно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Решение поддержало 286 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Целью принятия законопроекта, согласно пояснительной записке, является предоставление судьям высших специализированных судов полномочий на рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1853 (проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины) КУоАП.

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“Мы предлагаем дополнить ст. 213 и 221 прим. Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым Высшие специализированные суды, в том числе ВАКС, приобретают полномочия рассматривать указанные дела об административных правонарушениях в порядке, установленном для местных, хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного Суда”, - отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец во время представления законопроекта в парламенте.

Что было ранее

Ранее сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 3504 о медиации.