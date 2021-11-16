Рада поддержала за основу "закон о законах" Стефанчука

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект законопроекта № 5707 о правотворческой деятельности. Документ, соавторами которого являются около 200 народных избранников, получил поддержку 290 депутатов, пишет УНН.

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“Это конституция в сфере нормотворчества, это то, что мы должны принять, установив единые правила принятия, действия, а также мониторинга за деятельностью нормативно-правовых актов”, — сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, представляя законопроект в парламенте.

“Основной задачей этого законопроекта является наладить и урегулировать вопросы, которыми мы занимаемся ежедневно — это вопрос нормопроектной и правотворческой деятельности, это вопрос прохождения иерархии нормативно-правовых актов, вопрос соотношения, вопросы мониторинга нормативно-правовых актов и их влияния на общественные отношения”, — заявил он.

Детали

Согласно пояснительной записке, структурно законопроект состоит из 66 статей, которые воплощены в десяти разделах.

Законопроектом определяется понятие правотворческой деятельности, устанавливаются ее принципы, участники и их полномочия, вопросы, связанные с делегированием правотворческих полномочий.

Законопроектом определяется понятие законодательства как иерархической системы нормативно-правовых актов и международных договоров Украины. Определены виды нормативно-правовых актов и раскрыто содержание понятий “закон”, “кодекс”, “подзаконный нормативно-правовой акт”, “модельный нормативно-правовой акт”, “программный правовой акт”, “основной и производный нормативно-правовой акт”. Определяется юридическая сила нормативно-правовых актов, как их свойство определяет иерархическую подчиненность и соотношение обязательности между ними. Устанавливается иерархия нормативно-правовых-актов в системе законодательстве Украины.

Авторы утверждают, что в отличие от других законопроектов по этому вопросу, в этом документе есть определение правовых основ планирования правотворческой деятельности.

Законопроектом существенно обновляются подходы к процедуре подготовки проектов нормативно-правовых актов, говорится в пояснительной записке. В частности, предусмотрено, что проект нормативно-правового акта должен разрабатывается на основании концепции проекта нормативно-правого акта, которая отражает принципиальный подход к регулированию общественных отношений, цель и задачи правового регулирования, новые права и обязанности участников правоотношений, а также предполагаемые социально-экономические и другие последствия его реализации в случае принятия нормативно-правового акта.