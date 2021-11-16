Мининфраструктуры отдали контроль за ценами на ремонт дорог

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народные депутаты на заседании во вторник приняли в целом законопроект относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования № 2234. Решение поддержали 239 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Авторы законопроекта указывают, что нынешняя система ценообразования в строительстве является устаревшей и зарегулированной. Что она заставляет обосновывать каждую составляющую расходов дорожных работ с помощью целого ряда документов в бумажном виде.

"Такой трудоемкий процесс формирования договорной цены ограничивает доступ подрядчикам к рынку строительства. Кроме того, проблему обостряют те факты, что в дорожно-строительных компаниях отсутствует заинтересованность в применении инновационных материалов (технологий) и уменьшении расходов и существует давление на дорожные организации со стороны контролирующих органов из-за ошибок, возникающих при чрезмерной зарегулированности системы", - вели дальше инициаторы законопроекта.

Поэтому, предлагается вывести из нынешней системы ценообразование в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Законопроектом № 2234 предполагается, что центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере дорожного хозяйства, которым сегодня является Мининфраструктуры, предоставляется право утверждать методики и нормативы определения стоимости строительства автомобильных дорог общего пользования.

Таким образом предлагается, чтобы стоимость нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования определялась на основании методик и правил, утвержденных этим профильным органом.

"Проект направлен на определение ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования со стороны центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства, для дальнейшей адаптации отечественной системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования к лучшим мировым практикам", - говорится в пояснительной записке.

Ситуация с дорогами в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский со своей программой "Большое строительство" приписывает себе большие объемы ремонта дорог. В одном из интервью в конце прошлого года он отмечал, что "уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом (2020 - ред.) году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме". Однако, такие же заявления звучали и при предыдущей власти, и цифры за год называлась почти такие же.

В то же время многие критики звучало относительно выделения средств на строительство дорог из "ковидного фонда". Для сравнения, на конец 2020 года с него на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения было направлено 24,9 млрд грн, тогда как на здравоохранение - 14,7 млрд грн.

В частности, бывший советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский заявлял, что средства из коронавирусного фонда, что выделили на строительство дорог, присвоил так называемый "картель".

Отметим, всего в Украине на сегодня 419,4 тыс. км дорог. Все они в зоне ответственности различных институций. Государственных дорог в Украине 46,6 тыс. км. Они принадлежат Укравтодору. За них отвечают его структурные подразделения в областях.