Теперь гораздо быстрее: Ирина Верещук открыла в Луганской области центр админуслуг “Дія”

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня, 16 ноября, вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, находясь с рабочим визитом в Станице Луганской, открыла центр админуслуг “Дія”, сообщает УНН.

По ее словам, благодаря работе нового учреждения местные жители и граждане близлежащих населенных пунктов получат качественные услуги без очередей и сэкономят таким образом свое время. Это - первый подобный центр на Донбассе.

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“Коллектив получил комфортные условия труда и может достойно работать и помогать людям. С новым центром “Дія” наши граждане не будут часами стоять в очередях. Теперь люди будут иметь единое окно, где можно получить услуги быстро и качественно. Для нас это первые шаги. Надеемся, что не последние. Это и есть те шаги, которые мы называем мягкой силой интеграции”, - рассказала Ирина Верещук.

Кроме того, она добавила, что согласно проекту предполагается открытие еще ряда подобных центров на Донбассе.

Добавим

Со вчерашнего дня вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук находится с рабочим визитом на Донбассе. И уже вчера семнадцать семей из числа внутренне перемещенных лиц получили собственное жилье в Краматорске.