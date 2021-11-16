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Рада приняла закон о критической инфраструктуре: что предусмотрено

Рада приняла закон о критической инфраструктуре: что предусмотрено

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник приняла в целом проект закона № 5219 о критической инфраструктуре. Решение поддержало 268 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, законом предусмотрено, в частности, создать уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры - Национальную комиссию по вопросам защиты критической инфраструктуры, а также Реестр объектов критической инфраструктуры.

Законопроект устанавливает основы государственной политики в сфере критической инфраструктуры и определяет на законодательном уровне ряд понятий, в частности: “безопасность критической инфраструктуры”, “жизненно важные функции”, “защита критической инфраструктуры”, “категория критичности (критерии) объекта критической инфраструктуры”, “кризисная ситуация”, “критическая инфраструктура”, “национальная система защиты критической инфраструктуры”, “несанкционированное вмешательство” и тому подобное.

Документ предусматривает парламентский контроль в сфере защиты критической инфраструктуры. Контроль за соблюдением законодательства при осуществлении мероприятий по обеспечению в сфере защиты критической инфраструктуры осуществляется Верховной Радой Украины в порядке, определенном Конституцией Украины.

Закон также предусматривает общественный надзор в сфере защиты критической инфраструктуры.

Что было ранее

Ранее сегодня Рада передала Мининфраструктуры контроль за ценами на ремонт дорог.

Источник: УНН
Теги: ВР, инфраструктура
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