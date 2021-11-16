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Приостановка сертификации "Северного потока-2": в Еврокомиссии отказались комментировать последствия

Приостановка сертификации "Северного потока-2": в Еврокомиссии отказались комментировать последствия

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейская комиссия (ЕК) приняла к сведению приостановку сертификации оператора трубопровода “Северного потока-2” регулятором ФРГ, однако не будет комментировать последствия этого решения для рынка и цен на газ в Европе. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи, передает УНН.

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“Европейская комиссия приняла к сведению решение, которое было объявлено сегодня утром Федеральным сетевым агентством Германии. Это часть национальной процедуры сертификации. Мне нечего добавить, в особенности о том, что это будет значить для рынков и цен”, — заявил Макфи.

Детали

Представитель ЕК Тим Макфи подтвердил, что регулятор проинформировал Еврокомиссию о своем решении. В то же время другой представитель пресс-службы ЕК Эрик Мамер добавил, что структура “не будет комментировать каждый этап” процесса сертификации оператора газопровода в Германии.

Добавим

Немецкий энергетический регулятор BNetzA заявил во вторник о приостановке процесса сертификации компании-оператора газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в обход Украины — Nord Stream 2 AG — в качестве независимого оператора передачи.

Как сообщили в Операторе ГТС Украины, в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины пять городов на украино-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Еврокомиссия, Евросоюз, Северный поток-2
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