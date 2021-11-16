В Раде официально создали межфракционное объединение Разумкова

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Верховной Раде объявили о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" под председательством экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил на заседании первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“В соответствии со статьей 60 прим. 1 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения “Умная политика”. Главой этого объединения избран народный депутат Украины, Разумков Дмитрий Александрович”, - сказал Корниенко.

Детали

С его слов, Кабаченко Виктор Владимирович отозвал свою подпись из списка нардепов, которые изъявили желание войти в данное МФО.

Контекст

Народный депутат, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединение "Разумная политика”.