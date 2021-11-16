ВР приняла закон об административной процедуре

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла в целом проект закона “Об административной процедуре”. Решение поддержал 291 нардеп, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, согласно объяснением Минюста, принятие закона обеспечит равенство всех участников административного производства и единые стандарты в работе чиновников, ускорит предоставление большего количества качественных и удобных услуг для граждан.

Закон, как утверждают в ведомстве, является “своеобразной инструкцией”: для органов власти — каким образом они могут взаимодействовать с гражданами, юридическими лицами, а для граждан — относительно четкого изложения процедуры обжалования решений, действий или бездействия органов власти.

Как утверждают в ведомстве, документ предусматривает расширение прав граждан и их участие в принятии решений, в частности:

участниками админпроцедури могут быть лица, права, свободы и законные интересы которых негативно затрагивает административный акт;

лицо получает право быть выслушанным, право на ознакомление с материалами и получение или предоставление разъяснений;

граждане получают возможность привлекать к участию лиц, содействующих рассмотрению дела: свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;

надлежащее обоснование административного акта — обязательное требование;

ни одного решения о вас без вас: административный акт вступает в силу с момента его доведения до сведения соответствующего лица, а не с момента принятия решения;

получение документов и сведений, находящихся во владении других органов власти — обязанность ответственных органов, а не самих граждан;

Любое лицо, которое считает, что действие или бездействие административного органа нарушает его права, свободы или законные интересы, имеет право на административное обжалование в административном органе высшего уровня.

Добавим

В сентябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект № 3475 о административной процедуре. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов Украины.

В то же время, в комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создана рабочая группа по проработке и подготовке ко второму чтению законопроекта об административной процедуре.

Законопроект должен впервые на законодательном уровне разрешить урегулировать совокупность отношений между органами исполнительной власти и другими субъектами. Он касается права каждого частного лица на получение доступа к материалам дела, которое его касается.

Отмечается, что это обеспечивает равенство лиц перед законом, ведь до всех однопорядочных делах применяется одинаковая процедура, а существование законодательно установленной процедуры является отправной точкой для осуществления контроля, в том числе судебного, за законностью деятельности органов власти.