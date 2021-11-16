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В Чехии обнаружили новый вариант штамма "Дельта"

В Чехии обнаружили новый вариант штамма "Дельта"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Европе распространяется еще один вариант “Дельты” — AY 4.2. В Чехии обнаружили три случая инфицирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на iDnes.

Детали

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний уже изучают этот вариант вируса, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

“Распространение подварианта AY 4.2. сейчас тщательно контролируют. Заболеваемость им немного растет в европейских странах, например в Великобритании. Согласно результатам исследований, этот вариант вируса активнее передается, но имеет примерно такую же стойкость к антителам, что и другие разновидности “Дельты”, — сообщила директор Государственного института общественного здравоохранения Чехии Барбора Мацкова.

Как отмечают, наибольшее беспокойство вызывает мутация E484K. Этот вариант в Чехии пока не обнаружили.

“Чешские лаборатории проверили в целом 7176 образцов в пределах „Дельта“-мутации и не нашли варианта E484K ни в одном из них”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Чехии ужесточили карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. С 1 ноября посетить паб или ресторан можно только с сертификатом о вакцинации.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Коронавирус
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