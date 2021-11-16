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Ученые рассказали, чем опасен штамм коронавируса "Дельта плюс”

Ученые рассказали, чем опасен штамм коронавируса "Дельта плюс”

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Кристин Энглунд рассказала о штамме AY.4.2, также известном как “Дельта плюс”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Сleveland Сlinic.

Детали

По ее словам, мутации вирусов достаточно распространены. Некоторые мутации не могут выжить, а другие ускоряют передачу вируса. "Дельта-плюс" или AY.4.2 возникает из-за мутации Дельта-варианта коронавируса SARS-CoV-2. Защититься от него поможет вакцинация и индивидуальные средства защиты.

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“Главная защита от мутации “Дельта плюс” - вакцинация и средства индивидуальной защиты: мытье рук, физическое дистанцирование, маска и другие”, - считает Кристин Энглунд.

По ее словам, первоначальный Дельта-вариант в целом передается гораздо легче, чем первый вирус COVID-19. Он гораздо сильнее ударил по младшему населению (людям в возрасте от 30 до 60 лет - ред.).

“Дети и подростки инфицируются: многие эти инфекции приводят к госпитализации и даже смерти”, - подчеркнула ученый.

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Эпидемиолог рассказал о том, как протекает коронавирусная инфекция у привитых. По его словам, они имеют легкое течение болезни. В то же время продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты должны все без исключения.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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