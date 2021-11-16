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Заболеваемость коронавирусом в Одесской области снова вышла на полуторатысячную отметку

Заболеваемость коронавирусом в Одесской области снова вышла на полуторатысячную отметку

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Одесской области за прошедшие сутки зарегистрировали 1 549 случаев COVID-19, что на 648 больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в областном департаменте охраны здоровья, пишет УНН.

От последствий коронавируса 46 человек скончались. По официальным данным, с начала пандемии вирусом COVID-19 заболел 218 701 житель области. Зарегистрирован 4 721 летальный случай. Выздоровели 164 967 человек, в том числе 2 123 за минувшие сутки.

Отметим, что с 15 ноября в Одессе началась вакцинация детей старше 12 лет. Прививки делают вакциной Pfizer.

По словам руководителя горздрава Левона Никогосяна, детские врачи прошли специальное обучение, а кабинеты вакцинации открыты в детских поликлиниках во всех районах города. Перед прививкой детям не нужно проходить какую-то особую подготовку. Маленьких пациентов осматривает детский врач, и, если нет никаких противопоказаний, дает направление в кабинет вакцинации.

По данным за 15 ноября в городе прошли вакцинацию около 400 детей.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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