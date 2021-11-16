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Косюк не видит перспектив в производстве искусственного мяса

Косюк не видит перспектив в производстве искусственного мяса

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Каждый пятый житель планеты употребляет искусственное молоко на растительной основе. Однако с искусственным мясом ситуация иная, рассказал основатель агрохолдинга МХП Юрий Косюк в интервью Forbes, передает УНН.

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“Это отдаленная перспектива, и мы учитываем такой сценарий. Уже сейчас 20% населения планеты потребляют искусственное молоко на растительной основе. Стартапы экспериментируют с искусственным мясом. Пока мы не видим здесь прорыва. Мясо труднее синтезировать потому, что это не жидкость, а структура”, — объясняет он.

Добавим

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка — крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины (Наша Ряба).

На данный момент это единственный украинский производитель, который прошел независимое тестирование на отсутствие антибиотиков в курятине.

В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.

Источник: УНН
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