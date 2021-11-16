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Польша говорит, отразила очередной штурм на границе с Беларусью: ранен польский военный

Польша говорит, отразила очередной штурм на границе с Беларусью: ранен польский военный

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В результате штурма мигрантов польско-белорусской границы ранения получил польский военный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства обороны Польши.

Детали

"Во время сегодняшнего нападения мигрантов камень попал в лицо одного из военнослужащих. Ему оказали медицинскую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Отмечают, что пострадал офицер пограничной службы с поста Кузница.

"Во время сегодняшнего нападения иностранцев на польской границе пострадал офицер пограничной службы с поста Кузница. Один из камней попал в нее, офицера доставили в медучерждение, ей окажут медицинскую помощь", - указали в пограничной службе Польши.

По данным пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына, штурм на границе остановлен.

"Наши солдаты и офицеры выполнили свою работу на отлично. Первая волна нападений на границу прекратилась", — написал он.

Эту информацию подтвердил и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Кроме того, он отметил, что все польские военные, которые защищают границу страны, получат денежное вознаграждение.

"Благодарю бойцов за то, что остановили сегодняшний штурм. Благодаря вам Польша все еще в безопасности. Все военнослужащие, которые сейчас отбывают службу на границе, получат специальные денежные вознаграждения. Мы вам благодарны!" — написал Блащак.

Напомним

16 ноября на польско-белорусской границе мигранты снова уничтожали забор и бросали камни. В ответ польские офицеры применили слезоточивый газ.

Во время штурма серьезно ранили польского полицейского.

Польское Минобороны сообщило, что во время штурма с белорусской стороны использовали детей.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, Беларусь, мигранты
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