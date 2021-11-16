Рада сделала шаг к урегулированию деятельности по накоплению энергии

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада во вторник приняла за основу проект закона № 5436-д по развитию систем накопления энергии. Решение поддержали 295 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня в Украине отсутствует законодательная база, которая регулирует вопросы установки и функционирования электроаккумулирующих систем. Отсутствие законодательно определенного статуса систем аккумулирования электроэнергии как участника рынка не позволяет использовать эту технологию на балансирующем рынке вспомогательных услуг“, - отметил нардеп от ”Слуги народа" Юрий Камельчук, во время представления законопроекта в Раде.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом подготовлены изменения в Закон Украины "О рынке электрической энергии" и Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" в части определения полномочий Регулятора на деятельность по накоплению энергии.

В частности, законопроектом:

вводятся новые термины: система накопления энергии, оператор системы накопления энергии и полностью интегрированные элементы сети;

создается новый участник на рынке электрической энергии - оператор системы накопления энергии и определяются его права и обязанности;

регулируются вопросы лицензирования деятельности по накоплению энергии;

урегулирован вопрос возможности использования системы накопления энергии потребителями, а также производителями электрической энергии, в частности, производителями электрической энергии с возобновляемых источников энергии;

устанавливается общий запрет для оператора системы передачи и операторов систем распределения осуществлять деятельность по накоплению энергии.

Авторы законопроекта утверждают, что принятие этого проекта закона обеспечит использование систем накопления энергии, сбалансирует работу энергосистемы и повысит стабильность электроснабжения для потребителей.