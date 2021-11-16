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Косюк рассказал, как изменится структура потребительской пищевой корзины

Косюк рассказал, как изменится структура потребительской пищевой корзины

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Структура потребительской пищевой корзины меняется, все движется к удешевлению и упрощению. Об этом в интервью изданию Forbes рассказал основатель МХП Юрий Косюк, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что 80% традиционных ресторанов умрут. Останется 20%, в которых для вас приготовит шеф. А все остальное — достаточно стандартизированная история”, — прокомментировал он.

Косюк назвал форматы, которые их заменят. В частности, он отметил концепции, которые позволят украинцам экономить.

“Два года назад ко мне пришли ребята с проектом dark kitchen и попросили на развитие 500 000 долларов за 40% компании. Я не поверил в их идею, однако деньги дал и сказал: „если она взлетит, я верну вам 20%“. Они перевыполнили план и сейчас строят новую модель, которой раньше не существовало. У них курьер получает упакованную еду за пять минут после поступления заказа. И есть 10 различных кухонь (сборочных цехов) с широким ассортиментом, который миксуется в разные комбинации”, — пояснил Косюк.

Добавим

Юрий Косюк основал агрохолдинг МХП, который стал крупнейшим в Украине производителем и экспортером курятины (Наша Ряба). Сейчас это единственный украинский производитель, который доказал отсутствие антибиотиков в курятине на независимом тестировании.

Источник: УНН
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